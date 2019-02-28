Рада безпеки ООН відхилила резолюції США та Росії щодо Венесуели

Рада безпеки ООН відхилила дві конкурентні резолюції щодо кризи у Венесуелі, представлені США і Росією.

Сполучені Штати підтримують лідера опозиції, голову парламенту Хуана Гуайдо, якого вважають тимчасовим президентом країни. Росія виступає на підтримку президента Ніколаса Мадуро, якого критикують за порушення прав людини і за занепад економіки Венесуели.

Резолюція Ради безпеки для ухвалення потребує дев’ять з 15 голосів для країн-членів і водночас відсутності вето з боку постійних членів, якими є США, Росія, Китай, Франція та Велика Британія.

Резолюція, подана США, була підтримана щонайменше дев’ятьма членами 28 лютого, але Росія та Китай використати своє право вето. Під час голосування за російську резолюцію було чотири голоси «за», сім «проти», чотири країни утрималися.

Американський проект резолюції закликав до «мирного відновлення демократії» у Венесуелі, «вільних, чесних і гідних на довіру» президентських виборів і безперешкодної доставки гуманітарної допомоги усім венесуельцям, які її потребують. Мадуро заблокував постачання допомоги зі Сполучених Штатів, заявивши, що вони є частиною задуму Вашингтона для усунення його з посади.

Російський проект містив стурбованість загрозами застосування сили проти Венесуели та втручанням у внутрішні справи країни.

Ніколас Мадуро прийшов на посаду в 2013 році після смерті Уґо Чавеса. У січні 2019 року відбулася процедура його інавгурації на другий термін. Це сталося через вісім місяців після виборів у травні 2018 року. Те голосування відбувалося за умов бойкоту опозиції та на тлі звинувачень у фальсифікації. США та багато інших країн так і не визнали легітимності обрання Мадуро на другий термін.