З Центрального банку Венесуели вивезли тонни золота – Reuters

Минулого тижня зі сховищ Центробанку Венесуели вилучили щонайменше вісім тонн золота. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела в венесуельському уряді та представника Національної асамблеї.

Як зазначили співрозмовники агентства, золото вивозили посеред минулого тижня, коли глава Центробанку був за кордоном і охорону було послаблено.

Наразі невідомо, де зараз знаходиться вивезене золото, повідомило Reuters.

Наприкінці січня лідер опозиційних протестів і голова Національної асамблеї (парламенту) Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни, заявивши, що Мадуро не може виконувати свої обов’язки. Його визнали тимчасовим главою держави більшість країн Латинської Америки, США, Канада, Ізраїль, а також частина країн Євросоюзу.

Мадуро раніше закликав провести в країні дострокові парламентські вибори, виступивши проти президентських. Він звинуватив Сполучені Штати Америки в підготовці збройного вторгнення в країну. Керівництво Збройних сил заявляє про підтримку Мадуро. Його визнають легітимним президентом також Росія, Куба, Туреччина і Китай.

Венесуела, що володіє найбільшими запасами нафти, роками потерпає від браку харчів і медикаментів. У 2018 році показник інфляції в країні перевищив позначку в мільйон відсотків. Від 2014 року в країні регулярно спалахують вуличні протести проти президента. Три мільйони людей, близько десятої частини населення, залишили країну за останні роки.