Мадуро заявив про розрив дипломатичних відносин з Колумбією – ЗМІ

Офіційний президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив 23 лютого про розрив дипломатичних відносин з Колумбією, повідомляє інформагентство Reuters. Це відбувається на тлі відправки гуманітарного вантажу для Венесуели, яку організувала опозиція на чолі з Хуаном Гуайдо,з території Колумбії.

«Терпіння вичерпано, я більше не можу стримуватися, ми не можемо продовжувати миритися з ситуацією, коли колумбійська територія використовується для нападу на Венесуелу. Тому я вирішив розірвати всі політичні та дипломатичні відносини з урядом Колумбії», – заявив політик.

Також цю інформацію підтверджує російське інформаційне агентство ТАСС та Інтерфакс.

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що перші фури з гуманітарною допомогою вже перетнули кордон з Бразилії і перебувають на території Венесуели. Про це він написав у Twitter, повідомивши також про перешкоди, які чинять силовики проходженню вантажу.

Із 22 лютого на кордоні тривали сутички, є загиблі.

Хуан Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом – виступає за доставку іноземної гуманітарної допомоги венесуельцям, які потерпають від економічної кризи в країні.

Офіційний президент Венесуели Ніколас Мадуро – прихильник закриття кордонів, щоб не допустити доставки допомоги, перш за все із США. Він заявляє, що гуманітарна допомога – засіб для встановлення у Венесуелі режиму, вигідного США.

Гуайдо визнали тимчасовим главою держави більшість країн Латинської Америки, США, Канада, Ізраїль, а також частина країн Євросоюзу.

Мадуро раніше закликав провести в країні дострокові парламентські вибори, виступивши проти президентських. Він звинуватив Сполучені Штати Америки в підготовці збройного вторгнення в країну. Керівництво Збройних сил заявляє про підтримку Мадуро. Його визнають легітимним президентом також Росія, Куба, Туреччина і Китай.

Венесуела, що володіє найбільшими запасами нафти, роками потерпає від браку харчів і медикаментів. У 2018 році показник інфляції в країні перевищив позначку в мільйон відсотків. Від 2014 року в країні регулярно спалахують вуличні протести проти президента. Три мільйони людей, близько десятої частини населення, залишили країну за останні роки.