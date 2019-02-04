Україна визнає Гуайдо головою єдиного демократично обраного органу влади Венесуели – МЗС

Україна визнає Хуана Гуайдо головою єдиного демократично обраного органу влади Венесуели – Національної асамблеї, а також лідером демократичної опозиції. Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ України.

У МЗС зазначили, що від Гуадо та інших політичних сил Венесуели залежить повернення країни до демократичного урядування, «зокрема шляхом досягнення домовленостей про проведення демократичних і сертифікованих міжнародними спостерігачами виборів»,

«Україна закликає робити все можливе для запобігання силовим методам вирішення політичної кризи і, як наслідок, протидії економічній катастрофі, яка вже призводить до гуманітарних проблем і страждань венесуельського народу», – мовиться у повідомленні міністерства.

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Гуайдо підтримують країни Заходу і Латинської Америки. Європейський парламент визнав лідера венесуельської опозиції «єдиним і законним тимчасовим президентом» республіки. Президент США привітав його зі «вступом на посаду».

4 лютого Гуайдо визнали 10 країн ЄС.

Росія у венесуельському конфлікті підтримує Мадуро. На його легітимності також наполягають Китай, Іран, Мексика, Куба, Туреччина і Сальвадор.

Радник із національної безпеки США Джон Болтон 2 лютого закликав військових Венесуели перейти на бік опозиційного лідера Хуана Гуайдо і припинити підтримку офіційного президента Ніколаса Мадуро.

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Мадуро на початку року став офіційним президентом Венесуели на другий термін за результатами минулорічних виборів, що їх не визнала опозиція країни і значна частина світу.

Внаслідок масових протестів, що відбуваються в країні, за останній тиждень загинули щонайменше 35 людей.

Мадуро, який прийшов до влади 2013 року, після смерті Уго Чавеса, критикували за порушення прав людини і його підхід до економіки країни.

У 2018 році економічне становище Венесуели продовжувало погіршуватися: показник інфляції в країні перевищив позначку одного мільйона відсотків за рік. У більшості міст спостерігається нестача товарів повсякденного користування, мільйони людей виїхали з країни в пошуках роботи.