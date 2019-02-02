Венесуела: командувач ВПС підтримав лідера опозиції Гуайдо

У Венесуелі один із чільних генералів Збройних сил підтримав лідера опозиції Хуана Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом і повноваження якого на цій посаді вже визнала низка держав світу.

Генерал Франсіско Янес, командувач Військово-повітряних сил Венесуели, закликав усі Збройні сили країни повстати проти офіційного президента, автократа Ніколаса Мадуро.

«Народе Венесуели, 90 відсотків Збройних сил Венесуели вже не з диктатором, вони з народом Венесуели», – заявив Янес у відеозверненні, яке поширюють у соцмережах.

Проте у відповідь командування ВПС у своєму офіційному твітері звинуватило генерала в державній зраді.

Янес став першим чинним венесуельським генералом, який визнав зверхність Гуайдо після того, як опозиціонер оголосив про перебрання влади у країні 23 січня.

За цей час Хуана Гуайдо вже визнали чинним тимчасовим президентом Сполучені Штати Америки і ще низка держав світу, серед того більшість країн Латинської Америки. Як очікують, протягом наступного тижня про таке ж визнання оголосить і низка держав-членів Європейського союзу, інші висловлять йому підтримку без офіційного визнання.

Крім того, США запровадили широкі санкції проти державної нафтової компанії Венесуели, яку наразі контролює Мадуро, що має далі послабити його владу. Також Вашингтон передав Гуайдо контроль за активами уряду і центробанку Венесуели, що наявні у США.

Мадуро на початку року став офіційним президентом Венесуели на другий термін за результатами минулорічних виборів, що їх не визнала опозиція країни і значна частина світу.