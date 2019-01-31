Трамп привітав Гуайдо з «історичним вступом на посаду президента» Венесуели

Президент США Дональд Трамп привітав лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим головою держави, з «історичним вступом на посаду президента». Про це Трамп написав у Twitter.

«Розмовляв із тимчасовим президентом Венесуели Хуаном Гуайдо, щоб привітати його з історичним вступом на посаду президента, і запевнив у підтримці США венесуельської боротьби з відновлення демократії. По всій Венесуелі тривають протести проти Мадуро. Боротьба за свободу почалася!», – написав Трамп.​

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс підтвердила, що Трамп і Гуайдо провели телефонну розмову 30 січня.

Того дня в Каракасі відбулися чергові мітинги проти чинного президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Хуан Гуайдо, який раніше оголосив себе тимчасовим президентом, знову закликав війська не стріляти у протестувальників. Мадуро в цей час був на військових навчаннях.

Гуайдо раніше підтримали багато країн Заходу і Латинської Америки. США запровадили санкції проти державної нафтової компанії Венесуели, щоб позбавити оточення Мадуро джерел фінансування.

Крім цього, Вашингтон надав Гуайдо доступ до венесуельських активів в американських банках. Після цього Генпрокуратура Венесуели почала розслідування проти лідера опозиції. У відомстві вважають, що Гуайдо спровокував масові заворушення, жертвами яких стали десятки людей. В рамках розслідування йому заморозили рахунки і заборонили виїзд за кордон.

Росія у венесуельському конфлікті підтримує Мадуро. На його легітимності також наполягають Китай, Іран, Мексика, Куба, Туреччина і Сальвадор.