США засудили Венесуелу за розслідування проти Гуайдо

США засуджують рішення Генеральної прокуратури Венесуели почати розслідування проти Хуана Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом країни. Про це у Twitter написав радник президента США з національної безпеки Джон Болтон.

Він пригрозив серйозними наслідками тим, хто спробує підірвати демократію і зашкодити опозиційному політику.

Раніше стало відомо, що генеральний прокурор Венесуели Вільям Сааб передав інформацію про розслідування до Верховного суду. Генпрокурор пояснив, що розслідування пов’язане з епізодами насильства в країні в останні дні.

Верховний суд у відповідь на це 29 січня оголосив, що Гуайдо заборонено виїжджати з країни до закінчення слідства проти нього. Крім того, суд постановив заблокувати його рахунки.

23 січня голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо на тлі конституційної й економічної кризи оголосив себе тимчасовим президентом країни.

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Гуайдо заявив, що Ніколас Мадуро, який у травні оголосив про свою перемогу на президентських виборах у Венесуелі, не здатний виконувати обов’язки глави держави, і пообіцяв провести в країні дострокові вибори.

Гуайдо визнали тимчасовим президентом майже всі країни Латинської Америки, США, Австралія, Канада й Ізраїль. Країни Євросоюзу пообіцяли визнати Гуайдо президентом, якщо у Венесуелі найближчим часом не будуть оголошені позачергові вибори. Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Мексика, Куба, Туреччина і Сальвадор.

США запровадили санкції проти нафтогазової компанії Венесуели, які Мадуро назвав незаконними.