США запровадили санкції проти державної нафтової компанії Венесуели

США запроваджують санкції проти венесуельської державної нафтової компанії PDVSA і блокують активи компанії.

Цей крок був оголошений 28 січня услід за рішенням Вашингтона й інших держав не визнавати Ніколаса Мадуро законним лідером Венесуели.

Нові санкції не забороняють імпорт у США венесуельської нафти. Ринок США є найбільшим експортним ринком Венесуели.

Однак заходи забороняють американським компаніям здійснювати фінансові операції з компанією PDVSA.

Це означає, що оплата за імпорт венесуельської нафти піде на заблоковані банківські рахунки, йдеться в заяві міністра фінансів США Стівена Мнучина.

Мадуро розкритикував таке рішення. «Це незаконні, аморальні, злочинні дії», – сказав він на зустрічі з дипломатами.

Венесуела є одним із найбільших світових виробників нафти, а державна компанія, Petroleos de Venezuela SA, була важливим джерелом доходів, що підтримувало президентство Мадуро, навіть коли в країні почався економічний хаос.

Санкції також торкаються американської нафтопереробної компанії Citgo, яка належить PDVSA.

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Американські посадовці можуть спробувати передати контроль над PDVSA союзникам Хуана Гуайдо, лідера опозиції, якого Вашингтон й інші країни визнали лідером Венесуели. Якщо це станеться, Мадуро може припинити виплату кредитів російській державній нафтовій компанії «Роснефть».

Це, у свою чергу, може спонукати «Роснефть» скористатися умовами договору й отримати 49,9-відсотковий контроль над Citgo.

В останні роки у Венесуелі триває гуманітарна криза. У 2018 році показник інфляції в країні перевищив позначку в мільйон відсотків. Від 2014 року в країні регулярно спалахують вуличні протести проти президента.

У січні 2019 року Хуан Гуайдо на мітингу опозиції оголосив себе тимчасовим президентом країни і пообіцяв провести в країні нові вибори.

PDSVA – один з найбільших боржників російської державної нафтової компанії «Роснефть». У березні 2018 року «Роснефть» оцінила видані PDVSA аванси за поставки нафти в 6,5 мільярдів доларів. У компанії очікували, що Венесуела розплатитися за боргом до 2020 року.