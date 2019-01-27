Ізраїль визнав Гуайдо президентом Венесуели

Ізраїль офіційно визнав лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо президентом країни. Про це 27 січня, оголосив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

«Ізраїль приєднується до Сполучених Штатів, Канади, більшості країн Латинської Америки та країн Європи, визнаючи нове керівництво Венесуели», – заявив Нетаньяху.

23 січня голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо на тлі конституційної і економічної кризи оголосив себе тимчасовим президентом країни і склав присягу. Гуайдо заявив, що Мадуро, який у травні оголосив про свою перемогу на президентських виборах, не здатний виконувати обов'язки глави держави, і пообіцяв провести в країні дострокові вибори.

У суботу ситуацію у Венесуелі обговорювалася на Раді безпеки ООН. Держсекретар США Майкл Помпео на засіданні закликав всі країни світу «почути голос венесуельського народу» і визнати Хуана Гуайдо легітимним тимчасовим президентом Венесуели.

У 2018 році економічне становище Венесуели продовжувало погіршуватися: показник інфляції в країні перевищив позначку одного мільйона відсотків за рік. У більшості міст спостерігається нестача товарів повсякденного користування, мільйони людей емігрували з країни в пошуках роботи.