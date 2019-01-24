Порошенко в Давосі згадав Венесуелу: «мільйони венесуельців сказали «ні» популізму»

В Україні існує «небезпека популізму», який врешті призвів до протестів у Венесуелі – таку думку висловив президент Петро Порошенко, виступаючи під час «Українського сніданку» в рамках щорічних зборів Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Перед цим Порошенко звернув увагу, що на зустрічі присутні «вже зареєстровані кандидати на посаду президента України».

«Це також дуже важлива частина дискусії, тому що всі вони мають унікальний досвід роботи або прем’єр-міністром, або дуже відповідальним членом уряду», – зазначив він, не називаючи імен.

Зокрема, присутня в Давосі лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, яку її політична сила висунула кандидаткою в президенти, була прем’єр-міністром України у 2005-му і з 2007-го по 2010 рік.

Згодом президент застеріг від штучного фіксування цін на продукти, навівши приклад Венесуели, де тривають протести проти соціалістичного уряду Ніколаса Мадуро.

«В Україні існує дуже велика небезпека популізму саме тепер. Ті, хто не розуміє, що це означає, – заявляти, що в нас буде фіксована ціна, нижча за ринкову, на певні продукти для людей – це Чавес і Мадуро робили в Каракасі, Венесуела. Рівень життя цих людей ви можете по телебаченню. Сьогодні мільйони венесуельців сказали «ні» Мадуро, «ні» популізму», – заявив Порошенко.

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Він також згадав про шляхи врегулювання агресії Росії на сході України і в Криму.

«Багато хто не зробив висновків і говорить, що мир в Україні там – за рогом. Просто достатньо постукатися в двері до Путіна, попросити миру, і зразу буде мир. Але за рогом не мир, там агресор. І ми маємо бути готовими разом відповісти агресору. Ми можемо принести мир тільки на основі національних інтересів та міжнародного права, тільки якщо буде відновлена суверенність та територіальна цілісність України», – стверджує президент.

Щорічні збори Всесвітнього економічного форуму у Давосі почалися 22 січня і триватимуть до 25 січня.