Порошенко обговорив із генеральним секретарем ООН миротворчу місію на Донбасі

Президент України Петро Порошенко зустрівся з генеральним секретарем Організації об’єднаних націй Антоіну Ґутеррішем 23 січня в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Про це повідомляє прес-служба президента.

«Під час зустрічі з Генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем детально обговорили перспективи розгортання повноцінної багатонаціональної миротворчої місії під егідою ООН на Донбасі. Генеральний секретар ООН підтвердив готовність продовжити вживати заходи з надання гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам, а також постраждалому цивільному населенню Донбасу», – йдеться в заяві.

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Крім того, згідно з повідомленням, Порошенко й Ґутерріш обговорили агресію Росії в Керченській протоці, та порушення прав людини в анексованому Криму.

«Співрозмовники наголосили на необхідності негайного звільнення РФ українських моряків, суден та забезпечення вільного судноплавства Керченською протокою відповідно до міжнародного права», – повідомляє прес-служба.

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Раніше 23 січня в рамках свого візиту до Давоса Порошенко зустрівся з головою Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.

Щорічний Всесвітній економічний форум у Давосі почався 22 січня і триватиме до 25 числа.