Поранених полонених моряків планують перевести до Лефортовського СІЗО – Денісова

Російська сторона планує перевести поранених українських моряків, яких захопили російські прикордонники в Чорному морі, до Лефортовського слідчого ізолятора. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Наразі Андрія Ейдера, Василя Сороку й Андрія Артеменка утримують у лікарні СІЗО «Матроська тиша», де вони отримують медичну допомогу.

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За словами Денісової, в Лефортовському ізоляторі немає належних умов для лікування, а інформація від представників російської влади про те, що стан моряків задовільний, суперечить даним з «альтернативних джерел».

«Переміщення українських військовополонених становить загрозу для подальшого одужання та найшвидшого звільнення», – заявила вона.

Омбудсмен звернулася до міністра закордонних справ Украни Павла Клімкіна та виконувачки обов’язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. ​

Вона просить урядовців забезпечити обстеження поранених українськими фахівцями та належне лікування, а також запобігти їх переведенню до Лефортово.

Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада. Російські слідчі звинувачують українських військових у незаконному перетині кордону Росії.

Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московському слідчому ізоляторі «Лефортово», військовополоненими. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені, заявляють у Києві.​