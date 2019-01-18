Клімкін прокоментував заяву Лаврова про німецько-французький моніторинг Керченської протоки

Спроба Росії легалізувати анексію Криму через організацію приїзду західних фахівців до Керченської протоки неможлива, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час спільної прес-конференції з німецьким колегою Гейко Маасом.

Таким чином Клімкін прокоментував заяву голови МЗС Росії Сергія Лаврова. Раніше 18 січня той заявив, що президент Росії Володимир Путін погодився на пропозицію канцлерки Німеччини Анґели Меркель відправити німецьких та французьких фахівців, щоб проконтролювати вільний прохід суден через Керченську протоку.

За словами голови українського МЗС, Київ вітає цю ініціативу Німеччини, проте Москва не зможе легітимізувати анексію Криму, контролюючи доступ до нього.

«Я хочу дуже чітко наголосити, що в Керченській протоці, як і в Азовському морі, діє вільна навігація, відповідно до принципів міжнародного права... Ми також обговорили, що Росія за визначенням не повинна отримати змоги маніпулювати моніторингом, щодо якого ми досягнемо згоди. Тобто, наприклад, спроба Росії затягнути фахівців Німеччини й Франції до Керченського порту і таким чином політично намагатися легалізувати окупацію Криму за визначенням неможлива. Ну і, звичайно, для нас неприпустимі сам факт і сама ідея отримання згоди окупанта до окупованої території», – сказав Клімкін.

Він зазначив, що Росія протидіє спробам міжнародних гуманітарних і правозахисних організацій отримати доступ до анексованого півострова.

«Моніторинг має базуватися на чіткій політичній позиції щодо неправомірності узурпації Росією суверенних прав України. Це наша фундаментальна позиція. Ну і, звичайно, ми прекрасно розуміємо, що принцип свободи навігації і принцип безпеки навігації важливі, але це два фундаментально різних принципи. Тому той механізм моніторингу, про який ми будемо говорити, не має обмежуватися якимись фізичними аспектами руху суден Керченською протокою або питанням лоцманської підтримки. Він має бути зосереджений саме на досягненні свободи навігації», – заявив міністр.

Він додав, що домовився із Маасом про проведення експертних консультацій щодо здійснення моніторингу.

Взявши слово, Гейко Маас висловив стурбованість становищем у Азовському морі. За його словами, це питання він обговорював і з Лавровим під час свого ранкового візиту до Москви.

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«Я чітко дав зрозуміти, чого ми очікуємо: Росія повинна забезпечити вільний прохід Керченською протокою. Ми чуємо, що це вже сталося, і хочемо, щоб це було забезпечено на тривалій базі. Криза, яка була у грудні, в такому вигляді не повинна більше повторитися. Для цього нам повинно одне: чіткість стосовно становища на місцях», – заявив він.

Голова німецького дипломатичного відомства висловив побажання, щоб всі сторони дійшли згоди щодо моніторингу Керченської протоки.

Він додав, що під час візиту до Росії вчергове закликав Кремль звільнити українських політв’язнів, зокрема режисера Олега Сенцова, та військовополонених моряків.

«Це питання має бути вирішене російською стороною. Ми виступаємо за звільнення цих людей і не будемо поступатися в цьому питанні», – стверджує Маас.

Вранці 18 січня Гейко Маас відвідав Москву, після чого прилетів до Києва, де зустрівся з головою українського МЗС Павлом Клімкіним.

25 листопада 2018 року російські військові біля берегів Криму таранили, обстріляли та захопили артилерійські катери «Бердянськ» та «Нікополь» і буксир «Яни Капу». Кораблі ВМС України прямували з Одеси до Маріуполя. На борту перебували 24 українські військовослужбовці, мінімум троє отримали поранення. Всі вони тепер під вартою в Росії.

Москва звинувачує українських моряків у «незаконному перетині кордону». Україна наполягає, що зіткнення відбулося в нейтральних водах, і вважає захоплених моряків військовополоненими.