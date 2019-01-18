Путін «одразу ж» погодився на пропозицію Меркель відправити до Керченської протоки німецьких фахівців – Лавров

Президент Росії Володимир Путін погодився на пропозицію канцлерки Німеччини Анґели Меркель відправити німецьких і французьких спостерігачів до Керченської протоки, заявив 18 січня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччини Гейко Маасом, відповідаючи на питання німецького журналіста про свою реакцію на пропозиції Берліна щодо Керченської кризи.

При цьому Лавров зазначив, що вперше побачив ці пропозиції лише на самій зустрічі.

Читайте також: Голова МЗС Німеччини обговорить у Києві ситуацію на сході і реформи – посольство

«Не буду вдаватися в деталі, це не мій секрет, це пропозиції Німеччини, ми щойно їх отримали, ми маємо їх вивчити. Можу сказати одне: вже більше місяця тому канцлер Меркель просила президента Путіна дозволити німецьким фахівцям приїхати в район Керченської протоки і подивитися, як здійснюється прохід через цю акваторію, враховуючи, що необхідно дотримуватися норм безпеки, там присутнє лоцманське проведення і так далі. Президент Путін одразу ж погодився. Через якийсь час канцлер Меркель попросила його, щоб німецькі фахівці приїхали разом із французькими. На це він також погодився, і пройшло ось вже більше місяця, але поки що жодних приїздів ми не спостерігаємо», – заявив російський урядовець.

За його словами, передані Маасом пропозиції містять вимогу узгодити приїзд західних фахівців із Україною, що викликає незгоду Москви.

«Ми сказали чесно: якщо наші колеги зацікавлені в тому, що обіцяв президент Путіну канцлеру Меркель, це можна зробити сьогодні, завтра, у будь-який момент. Якщо ідея полягає в необхідності загорнути це все в якусь політичну процедуру, в якій буде й українська сторона ухвалювати якісь рішення, то ми ризикуємо опинитися в тій же ситуації, в якій опинився нормандський формат із формулою Штайнмайєра», – стверджує Лавров.

Читайте також: Клімкін прокоментував стан дипломатичних відносин України з Росією​

Перед тим Гейко Маас через російськомовну перекладачку повідомив, що наразі прохід через Керченську протоку відкритий.

«Зараз свобода проходу гарантована, всі учасники це підтверджують. Ми, звісно, продовжимо говорити про те, про що домовилися президент Путін і федеральний канцлер Меркель у Буенос-Айресі, що Німеччина й Франція, можливо, могли б якось документувати те, що свобода проходу гарантована, щоб пересвідчитися, як виглядає там загальна ситуація. Думаю, це може бути тема для спілкування протягом найближчих тижнів. Сьогодні ми по цьому питанні тут не домовилися, але ми відкриті для подальшого діалогу разом із Францією, щоб зіграти тут роль і взяти на себе якусь функцію», – сказав Маас.

Коментуючи ці слова німецького колеги, Лавров заявив, що свобода проходу через протоку біля анексованого Росією Криму «була завжди», і в черговий раз назвав захоплення українських військових кораблів і моряків у Чорному морі «провокацією України».

Очікується, що після візиту до Москви Маас відвідає Київ 18 січня.

25 листопада 2018 року російські військові біля берегів Криму таранили, обстріляли та захопили артилерійські катери «Бердянськ» та «Нікополь» і буксир «Яни Капу». Кораблі ВМС України прямували з Одеси до Маріуполя. На борту перебували 24 українські військовослужбовці, мінімум троє отримали поранення. Всі вони тепер під вартою в Росії.

Москва звинувачує українських моряків у «незаконному перетині кордону». Україна наполягає, що зіткнення відбулося в нейтральних водах, і вважає захоплених моряків військовополоненими.