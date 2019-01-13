Посол США: німецьким фірмам загрожують санкції за «Північний потік-2»

Посол Сполучених Штатів Річард Гренелл розіслав низці німецьких компаній, що беруть участь в реалізації проекту газогону «Північний потік-2», листи з попередженням про можливість запровадження проти них санкцій США.

Як повідомляє німецька газета Bild am Sonntag, посол США попереджає німецькі фірми, що вони «займаються тим, що пов’язано зі значним ризиком санкцій». «У підсумку фірми, які підтримують спорудження «Північного потоку-2» і «Турецького потоку», активно підривають безпеку України і Європи», – цитує газета лист посла.

Гренелл і раніше заявляв про можливість запровадження санкцій проти компаній, пов'язаних із «Північним потоком-2». Таку можливість передбачає закон «Про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій». Спорудження газопроводу, який повинен пройти по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини, раніше критикував і президент США Дональд Трамп. Він, однак, прямо не говорив про санкції.

Будівництво газопроводу критикує Україна і низка країн ЄС. Офіційна позиція влади Німеччини полягає в тому, що газопровід – це комерційне підприємство, не пов’язане з політикою. Канцлер Німеччини Анґела Меркель, однак, заявляла, що умова використання газопроводу – і після його спорудження транзит газу через Україну має продовжуватися.

МЗС Німеччини розкритикував дії посла США, заявивши, що вони порушують дипломатичні звичаї. Представники влади Німеччини та німецькі політики і раніше критикували Гренелла, звинувачуючи його у втручанні у внутрішні справи.

За планом, газопровід повинен бути добудований до кінця 2019 року. Зараз йде укладання труб у Балтійському морі.