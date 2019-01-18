Клімкін прокоментував стан дипломатичних відносин України з Росією

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував нинішній стан дипломатичних відносин із Україною – як сказав він на прес-конференції в Києві, «за фактом» ніяких таких відносин немає.

«Вони мінімізовані до абсолютного мінімуму, який спрямований лише на захист наших громадян», – сказав міністр.

За його словами, нині Україна веде консультації з «деякими з наших друзів і партнерів» щодо можливості того, щоб вони представляли інтереси України в Росії. Але, сказав він, захист прав українських громадян, які перебувають у Росії, – це «божевільний обсяг роботи», і тим часом жодна країна «не готова навіть приблизно виконувати той обсяг роботи, який виконують наші консули».

Як сказав Клімкін, наразі в Росії перебувають понад два з половиною мільйони громадян України, також у Росії і в окупованому нею Криму Москва утримує 70 українців як політичних в’язнів.

Міністр також нагадав, що Україна на цей час уже припинила чинність, за його даними, 49 угод із Росією. За словами Клімкіна, це 2 міждержавні угоди, 25 міжурядових, 19 міжвідомчих і 3 міжрегіональні. Крім того, опрацьовується припинення ще майже 50 угод.

«Ми також переглядаємо всю договірно-правову базу з Росією. Наш принцип дуже простий: ми не можемо жити на основі тієї бази, яка існувала до війни. Ми будемо чітко керуватися інтересами наших громадян… Ми будемо робити це послідовно, і це буде робитися на основі чіткого стратегічного підходу», – наголосив Клімкін.

Серед найголовніших домовленостей, чинність яких припинена чи припиняється, – так званий «великий договір», Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією від 1997 року. В Україні заявляли, що він фактично вже не діє з початком гібридної агресії Росії проти України. Він припинить чинність із 1 квітня, коли спливає черговий 10-річний термін його дії – відповідно до ухваленого закону, він не буде продовжений на наступний термін.