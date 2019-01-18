Росія має створити передумови для миру на Донбасі – голова МЗС Німеччини

Росія має створити передумови для миру на сході України, заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас напередодні свого візиту до Москви.

«Росія повинна використати свій вплив, щоб створити передумови для мирного вирішення», – сказав він в інтерв’ю, яке опублікувало російське агентство «Інтерфакс».

За його словами, ситуація, що склалася на сході України, неприйнятна, там далі щодня лунають постріли, і страждання людей на Донбасі незмірні, особливо в зимові місяці.

Як сказав німецький міністр, нині вкрай необхідний поступ у рамках Мінського процесу.

«До цього я буду закликати і в Києві, і саме в цьому полягає зміст переговорів, які ми ведемо в «нормандському форматі», – наводить агентство слова голови МЗС Німеччини.

Гайко Маас відвідує Москву 18 січня, а відтак вирушає до Києва. Як повідомляли раніше в німецькому МЗС, становище на сході України буде однією з тем його переговорів із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Німеччина разом із Францією є союзниками України в так званому «нормандському форматі» переговорів із Росією про припинення російської гібридної агресії на частині українського Донбасу. Останнім часом Росія заявляє, що не бачить сенсу влаштовувати зустріч у цьому форматі на найвищому рівні, до якої закликали інші сторони. При цьому в Москві дають знати, що чекають на можливу зміну влади в Україні за результатами президентських виборів наприкінці березня.