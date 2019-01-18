Голова МЗС Німеччини обговорить у Києві ситуацію на сході і реформи – посольство

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас перебуватиме з візитом у Києві 18 січня і буде обговорювати, зокрема, ситуацію на сході України і реформи в Україні, повідомило посольство Німеччини в Києві.

За повідомленням, він проведе переговори про це з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Зустріч Гайко Мааса з пресою призначена на 17:45 у будівлі МЗС.

Раніше цього ж дня, 18 січня, німецький міністр перебуватиме з візитом у Москві і матиме зустріч із головою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Там теж становище в Україні буде однією з тем переговорів, повідомили і в Берліні, і в Москві.

Сам Гайко Маас в інтерв’ю російському агентству «Інтерфакс» напередодні візиту заявив, що саме Росія має створити передумови для миру на сході України.

«Росія повинна використати свій вплив, щоб створити передумови для мирного вирішення», – сказав міністр.

За його словами, ситуація, що склалася на сході України, неприйнятна, там далі щодня лунають постріли, і страждання людей на Донбасі незмірні, особливо в зимові місяці.

Як сказав німецький міністр, нині вкрай необхідний поступ у рамках Мінського процесу.

«До цього я буду закликати і в Києві, і саме в цьому полягає зміст переговорів, які ми ведемо в «нормандському форматі», – наводить агентство слова голови МЗС Німеччини.

Німеччина разом із Францією є союзниками України в так званому «нормандському форматі» переговорів із Росією про припинення російської гібридної агресії на частині українського Донбасу. Останнім часом Росія заявляє, що не бачить сенсу влаштовувати зустріч у цьому форматі на найвищому рівні, до якої закликали інші сторони. При цьому в Москві дають знати, що чекають на можливу зміну влади в Україні за результатами президентських виборів наприкінці березня.