Україна вимагає від Москви розблокувати обмін і готова передати Росії 25 її громадян – Геращенко

Українська сторона вимагає від Росії розблокувати обмін утримуваними громадянами і готова наприкінці січня – на початку лютого передати Росії 25 російських громадян з українських в’язниць в обмін на українських політв’язнів, заявила перший віце-спікер Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

Вона назвала перші в новому році переговори у Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі «важкими».

«Ми стоїмо на такій позиції: передача засуджених росіян на українців- політв’язнів Кремля в РФ, негайне звільнення моряків без передумов, як військовополонених, звільнення українців з окупованих територій в обмін на сепаратистів. Ще раз надали наші пропозиції. Від координаторів ОБСЄ хотілося б більш активної позиції і бути на стороні правди. Ми готові наприкінці січня – початку лютого, в будь-яку визначену дату, передати РФ 25! їхніх громадян з українських тюрем в обмін на політв’язнів Кремля, й в цей же день провести звільнення 19 українців з ОРДЛО в обмін на близько 70 засуджених бойовиків», – написала Геращенко у Facebook 17 січня.

За її словами, російська сторона відмовилася від спільного засідання винятково на тему звільнення заручників і передачі росіян в обмін на політв’язнів Кремля.

«Установка Кремля – блокувати все до виборів в Україні», – заявила Геращенко.

Упродовж усього минулого року українські переговорники у ТКГ домагалися звільнення українських заручників і політв’язнів, утримуваних у Росії й на окупованих територіях на сході України, але прогресу в цьому питанні не було.