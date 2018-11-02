«Обміну не було»: як поверталися додому моряки «Норду», «ЯМК-0041» та «ЯОД 21-05»

31 жовтня семеро моряків керченського судна «Норд» прибули на територію анексованого Криму, а семеро затриманих на півострові рибалок із суден «ЯМК-0041» і «ЯОД 21-05» із материкової частини України повернулися додому. В офісі уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової повідомили, що так званий обмін відбувся на адмінкордоні між Кримом та Херсонською областю.

Український омбудсмен Людмила Денісова підкреслила, що це був не обмін, адже «моряки судна «Норд» вільно пересувалися територією України, їх, на відміну від українців у Криму, ніхто не утримував». За словами Денісової, рибалки «Норду» виїхали до Криму за документами, що підтверджують їхнє українське громадянство. Як стверджують моряки «Норду», які дали прес-конференцію в Криму, вони нібито тричі намагалися виїхати на півострів, адмінкордон перетинали за закордонними паспортами Росії, без українських, а українські спецслужби нібито чинили на них тиск.

Помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян підтверджує позицію Людмили Денісової щодо моряків «Норду».

Вони перетинали адмінкордон як громадяни України

«Вони перетинали адмінкордон як громадяни України. У них були довідки, що підтверджують громадянство. Дійсно, в праві пересування територією України українських громадян ніхто обмежити не може. Те, що в них було три спроби перетнути український кордон в інші країни, зокрема до Росії, з незрозуміло яким чином виданими їм паспортами громадян Росії, ‒ так, таке справді було. Але у прикордонників виникли сумніви щодо законності видачі морякам російського громадянства, тому їх не пропустили. Ми повідомили їм, що вони як громадяни України можуть у будь-який момент виїхати на місце постійного проживання. Якщо вже говорити про насильницьке утримання, то воно було з боку представників дипкорпусу Російської Федерації, тому що моряки перебували під їхнім контролем, під їхнім натиском», – каже речник.

Олег Слободян стверджує, що російські дипломати зробили все, щоб моряки «Норду» ніяк не взаємодіяли з представниками українських правоохоронних органів.

Судно «Норд» затримали 25 березня, коли воно займалося рибним промислом в Азовському морі під прапором Росії. Українські прикордонники розцінили це як порушення порядку перетину адміністративного кордону з Кримом, і «Норд» з 10 членами екіпажу на борту відконвоювали до Бердянська Запорізької області. За клопотанням прокуратури Автономної Республіки Крим судно було заарештоване, а щодо його капітана Володимира Горбенка відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України). Пізніше йому висунули ще одне звинувачення за статтею 249 Кримінального кодексу України (незаконне ведення рибного промислу).

В анексованому Криму капітан українського судна «ЯМК-0041» Віктор Новицький залишається в СІЗО зі звинуваченням у «незаконному видобутку морських біоресурсів у виключній економічній зоні Росії» за частиною 3 статті 256 Кримінального кодексу Росії.

Адвокат моряків керченського судна «Норд» Дмитро Щербина наполягає, що кримчан насильно утримували в порту Бердянська, і заперечує аргументи Держприкордонслужби України.

«Абсолютно незаконно моряки утримувалися, ледве-ледве вдалося їх звідти витягти. Неодноразово від нас надходили заяви і до поліції, і до СБУ, але вони 10 днів просиділи на судні в нелюдських умовах. Спроби перетнути кордон України робилися неодноразово й кожного разу закінчувалися невдало, тому що представникам Державної прикордонної служби щось здавалося. Спроби були за [російськими – ред.] довідками про повернення додому ‒ є такий документ, ‒ потім за біометричними закордонними паспортами громадян Російської Федерації. Це було влітку в аеропорту «Жуляни» в Києві, двом фактично дали вилетіти, бо питань щодо документів не було й бути не могло. Щойно я чув коментар, що «виникли сумніви в обґрунтованості видачі закордонних паспортів». Я вам скажу, що Держприкордонслужба таких питань ставити не може. Це абсолютно законні документи, видані російським консульством», – запевняє адвокат кримчан, які є громадянами України і щодо яких Україна не визнає виданого їм після окупації Криму російського громадянства.

Перший заступник голови Російського професійного союзу моряків Ігор Ковальчук не певний, чи можна називати повернення моряків обміном.

«Мені складно робити висновки, обмін це був чи ні. Як завжди в таких питаннях, правду дуже складно дізнатися. Я лише радий, що моряки опинилися вдома зі своїми родинами. У реальності вони були заручниками політичної ситуації, що існує між нашими державами. На жаль, капітан «Норду» перебуває під судовим слідством і не може повернутися додому. А люди використовували вікно можливостей, яке з’явилося, і чи був це обмін, не так важливо. Це можна розглядати як якусь ознаку можливої майбутньої нормалізації, на мій погляд. Представники держав мають домовитися про якісь правила, інакше ми постійно зіштовхуватимемося з такими ситуаціями. І мені дуже шкода, що український капітан теж перебуває у в’язниці», – каже російський профспілковик.

Постійний представник президента України в АРК Борис Бабін наполягає, що як моряки «Норду», так і екіпаж «ЯМК-0041» є українськими громадянами, тому говорити про обмін не можна.

Обміну не було ‒ це все громадяни України

«Обміну не було ‒ це все громадяни України. Одна група перебувала в заручниках у російському посольстві в Києві, на них дуже сильно тиснули, хоча вони могли потрапити додому до Криму вже давно, у квітні-травні. Але сім’ям говорили, що якщо моряки «Норду» перетнуть пункти пропуску з українськими документами, у них будуть проблеми, вони сядуть у Криму за браконьєрство. Наші правоохоронні органи від самого початку дозволили ФСБшникам зайти на затримане судно під виглядом дипломатів. У результаті моряки пройшли адмінкордон із довідками, що підтверджують їхнє громадянство [українське – ред.] , і вони розписалися в цьому. А представники російської профспілки моряків із 2014 року вводять кримчан в оману й агітують оформляти російські документи. Справа тут не в політиці ‒ річ у тім, що з цими документами люди не можуть працювати на глобальному ринку морського судноплавства», – нагадує український посадовець.