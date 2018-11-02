Рибалок «Норду» на материковій частини України утримували російські дипломати – Слободян

Моряків керченського судна «Норд» утримували на території материкової частини України російські дипломати, заявив 1 листопада в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії речник Держприкордонслужби України Олег Слободян.

«Ми повідомили їм, що вони як громадяни України можуть у будь-який день виїхати до місця постійного проживання. Вони в будь-який день могли вільно перетнути адмінкордон і поїхати до своїх родин. Якщо вже говорити про насильницьке утримання, то воно мало місце з боку представників дипкорпусу Росії, тому що моряки перебували під їхнім контролем, під їхнім натиском», – зазначив Слободян.

За його словами, російські дипломати зробили все, щоб моряки «Норду» ніяк не взаємодіяли з представниками українських правоохоронних органів.

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Адвокат моряків «Норду» Дмитро Щербина відкидає подібні заяви Олега Слободяна і стверджує, що моряки «не один раз намагалися перетнути адмінкордон, і Київ їх просто так не випустив».

30 жовтня російські ЗМІ з посиланням на офіс Уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової повідомили, що моряків керченського судна «Норд» обміняли на затриманих у Криму рибалок з українського судна «ЯМК-0041».

Напередодні на материкову частину України зміг повернутися член екіпажу «ЯМК-0041» Геннадій Отичко.

4 травня російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаків) на захід від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму. Пізніше російський суд у Криму заарештував капітана затриманого судна «ЯМК-0041» Віктора Новицького, йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Пізніше стало відомо, що морякам затриманого судна не пред'явили ніяких звинувачень.

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25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії. Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі, 30 березня український суд заарештував судно.

6 квітня Херсонський міський суд взяв під варту капітана судна Володимира Горбенка, його заарештували до 31 травня. Пізніше за нього внесли заставу – 35 тис. 240 грн. 10 квітня його звільнили з-під арешту. Йому забороняли відвідувати Крим.