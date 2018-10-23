АРМА виставила на продаж заарештоване кримське судно

Національна агенція України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) передала на реалізацію державному підприємству «СЕТАМ» OpenMarket арештований риболовний сейнер «Норд», повідомляє 23 жовтня прес-служба АРМА.

«Відповідно до постанови Кабінету міністрів України до моменту рішення про конфіскацію це судно буде реалізоване. Кошти від реалізації підуть на рахунок АРМА в державному банку і чекатимуть рішення суду», – розповів начальник юридичного управління АРМА Андрій Потьомкін.

Судно побудоване у 1989 році у місті Азов (Ростовська область Росії), довжина – 23,6 м, ширина – 6,5 м, потужність головного двигуна – 165 кВт, чиста місткість – 32 тонни.

За даними АРМА, електронні торги відбудуться 7 листопада, стартова ціна – 1 мільйон 626 тисяч 181 гривня.

Минулого тижня прокуратура Автономної Республіки Крим передала арештоване кримське судно «Норд» Національному агентству з повернення активів, отриманих від корупційних та інших злочинів (АРМА). «Рішення ухвалене з метою збереження бюджетних коштів, що витрачаються на утримання арештованого судна на території морського порту Бердянськ», – вказали в прокуратурі.

Прикордонна служба України 25 березня 2018 року затримала в Азовському морі риболовне судно «Норд» з екіпажем з 10 осіб, які вийшли з окупованого Росією Криму. Капітану судна Володимиру Горбенку інкримінують порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з метою заподіяння шкоди інтересам держави».

Херсонський міський суду 10 квітня відпустив його під заставу із зобов’язанням прибувати для проведення слідчих дій, іншим морякам був призначений адміністративний штраф. Горбенкові пізніше була оголошена підозра за статтею про незаконний вилов риби.

Українські прикордонники відмовилися випускати членів екіпажу за російськими документами, оскільки Київ вважає їх своїми громадянами, які проживають в Криму. Двом з дев’яти моряків вдалося повернутися додому. Решта перебувають у Києві на території посольства Росії. Судно «Норд» заарештоване українською владою.