Денісова про звільнення українських моряків, яких утримувала Росія: «це був не обмін»

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова підтвердила інформацію про звільнення українських моряків, яких утримувала Росія.

«Хочу наголосити: це був не обмін. Моряки судна «Норд», які сьогодні також повернулися в Крим, вільно пересувалися територією України. Їх, на відміну від українців у Криму, ніхто не утримував», – написала Денісова у Facebook.

Вона зазначила, що на підконтрольну Україні територію повернулися троє членів екіпажу корабля «ЯМК-0041» Сергій Калиниченко, Олег Блок та Руслан Скрипник, а також четверо членів екіпажу «ЯОД 2105» Олександр Лисенюк, Геннадій Онгуров, Олег Іващенко та В’ячеслав Івасенко.

Державна прикордонна служба України також заявила, що інформація про обмін не відповідає дійсності.

«Невідомо, з яких причин моряки «Норда» забажали поїхати додому саме сьогодні, адже вони це могли зробити ще декілька місяців тому. Їм могли погрожувати та тримати в посольстві РФ. Це неодноразово також зазначав голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал. А те, що окупанти відпустили затриманих громадян України, є природньо, оскільки їх нема в чому звинуватити. Скоріш за все, це спланована комбінація країни-агресора», – припускають у ДПСУ.

Раніше офіс уповноваженого Росії з прав людини повідомляв, що моряків керченського судна «Норд» обміняли на затриманих у Криму рибалок з очаківського судна «ЯМК-0041».

Як повідомив російському інформагентству ТАСС прес-секретар омбудсмена Олексій Зловедов, капітан судна «Норд», щодо якого відкрито кримінальне провадження, залишається на території материкової частини України.

Прикордонна служба України 25 березня 2018 року затримала в Азовському морі риболовецьке судно «Норд» з екіпажем з 10 осіб, які вийшли з окупованого Росією Криму. Капітанові судна Володимирові Горбенку інкримінують порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави».

4 травня російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаків) на захід від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму. Пізніше підконтрольний Росії суд у Криму заарештував капітана затриманого судна «ЯМК-0041» Віктора Новицького, йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Його звинуватили у «незаконному видобутку морських ресурсів». Пізніше стало відомо, що морякам затриманого судна не висунули ніяких звинувачень.

Риболовецьке судно «ЯОД 21-15» російські прикордонники затримали наприкінці серпня.