Моряків керченського судна «Норд» обміняли на затриманих у Криму рибалок з Очакова

Моряків керченського судна «Норд» обміняли на затриманих у Криму рибалок з українського судна «ЯМК-0041», заявили в офісі уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової.

За цим повідомленням, моряки з «Норда» вже перебувають у Криму, а моряки з «ЯМК-0041» повернулися на материкову Україну.

Як повідомив російському інформагентству ТАСС прес-секретар Москалькової Олексій Зловедов, капітан судна «Норд», щодо якого відкрито кримінальне провадження, залишається на території материкової частини України.

Прес-секретар Державної прикордонної служби України Олег Слободян заявив Крим.Реалії, що не готовий коментувати ситуацію, і порадив звернутися в офіс українського омбудсмена.

У прес-службі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової повідомили Крим.Реалії, що поки не можуть коментувати те, що відбувається.

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Прикордонна служба України 25 березня 2018 року затримала в Азовському морі риболовецьке судно «Норд» з екіпажем з 10 осіб, які вийшли з окупованого Росією Криму. Капітанові судна Володимирові Горбенку інкримінують порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави».

Херсонський міський суду 10 квітня відпустив його під заставу із зобов’язанням прибувати для проведення слідчих дій, іншим морякам був призначений адміністративний штраф. Горбенкові пізніше була оголошена підозра за статтею про незаконний вилов риби.

Українські прикордонники відмовлялися випускати членів екіпажу за російськими документами, бо вони залишаються українськими громадянами, які проживають в Криму. Судно «Норд» заарештоване українською владою, його передали Національному агентству з повернення активів, отриманих від корупційних та інших злочинів (АРМА).

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4 травня російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаків) на захід від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму. Пізніше підконтрольний Росії суд у Криму заарештував капітана затриманого судна «ЯМК-0041» Віктора Новицького, йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Його звинуватили у «незаконному видобутку морських ресурсів». Пізніше стало відомо, що морякам затриманого судна не висунули ніяких звинувачень.

Держприкордонслужба України повідомила, що затримане судно мало всі необхідні документи на вилов риби на українській території. На борту перебувало п'ятеро членів екіпажу.