Денісова звернулася до ФСБ через затриманих у Криму моряків

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської ФСБ з проханням звільнити затриманих в анексованому Криму українських моряків судна «ЯМК-0041». Копію звернення вона опублікувала у Facebook.

«Правоохоронці агресора безпричинно відібрали у них паспорти для виїзду за кордон. Після майже шести місяців ситуації зараз у всіх трьох не найкращі: моряки і їхні сім’ї фізично і морально виснажені», – написала Денісова.

За слова українського омбудсмена, стан здоров’я Сергія Калиниченка значно погіршився. Він страждає на долонний фіброматоз, йому необхідно кваліфіковане лікування.

«Олег Блок до затримання опікувався своєю 83-річною матір’ю. Вона зараз практично в безпорадному стані без сина: не має можливості самостійно доглядати за будинком, купувати продукти харчування. До всього, цієї осені Олег Блоку планував одружитися. Двоє дітей Руслана Скрипника вже майже півроку перебувають без батька. Зараз у сім'ї немає коштів для утримання і виховання дітей, тому що вони залишилися без годувальника», – повідомила Денісова.

За словами омбудсмена, минулого тижня радник президента Росії на запит відповів, що закордонні паспорти у екіпажу судна ніхто не забирав і свобода їх пересування не обмежувалася. При цьому залишити територію анексованого Росією Криму вони досі не можуть.

Напередодні на материкову частину України зміг повернутися член екіпажу «ЯМК-0041» Геннадій Отичко.

4 травня російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаків) на захід від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму. Пізніше підконтрольний Росії суд у Криму заарештував капітана затриманого судна «ЯМК-0041» Віктора Новицького, йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Його звинуватили у «незаконному видобутку морських ресурсів». Пізніше стало відомо, що морякам затриманого судна не висунули ніяких звинувачень.

Держприкордонслужба України повідомила, що затримане судно мало всі необхідні документи на вилов риби на українській території. На борту перебувало п'ятеро членів екіпажу.