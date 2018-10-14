Денісова: член затриманого Росією екіпажу «ЯМК-0041», у якого померла мати, повертається додому

Член затриманого Росією в окупованому Криму екіпажу українського судна «ЯМК-0041», у якого померла мати, повертається додому після втручання уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Як повідомила сама Людмила Денісова у фейсбуці, моряк Геннадій Отичко вже на материковій частині України і їде додому в супроводі представників омбудсмана.

«Коли він туди дістанеться, Геннадій пообіцяв подзвонити мені та розповісти про проблеми та потреби. Я всіляко допомагатиму Геннадію та підтримуватиму його», – додала Денісова.

Раніше 14 жовтня вона повідомляла, що використовує «всі можливі способи впливу на Росію», щоб Отичко зміг провести матір в останню путь.

«Лише на цьому тижні радник президента Росії Михайло Федотов запевняв мене, що свобода пересування моряків не обмежувалася. Але ця відписка не відповідає дійсності. Члени екіпажу українського судна півроку мріють про повернення додому. Вони та їхні сім’ї уже морально та фізично втомилися від відсутності виходу. Недопустимо», – написала Денісова.

Російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаків) на захід від мису Тарханкут в окупованому Росією Криму ще 4 травня. Проти капітана судна порушили справу за звинуваченням у «незаконному видобутку морських біоресурсів у виключній економічній зоні Росії», яку Москва проголосила всупереч міжнародному праву. Його посадили до російського слідчого ізолятора. Держприкордонслужба України повідомила, що затримане судно мало всі необхідні документи на вилов риби в українській економічній зоні, якою, відповідно до міжнародного права, є води біля Криму.

В інших чотирьох членів екіпажу відібрали паспорти, і відтак вони не можуть повернутися з Криму на материкову частину України. Людмила Денісова вже не раз повідомляла про свої звернення до російських органів і до міжнародних організацій через незаконне порушення Росією права людини на свободу, особисту недоторканність та свободу пересування щодо цих українських громадян і вимагає, щоб Росія звільнила всіх затриманих моряків.