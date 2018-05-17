У Криму заарештували капітана затриманого українського судна – ФСБ

Суд в анексованому Росією Криму заарештував капітана затриманого біля берегів півострова українського судна «ЯМК-0041» Віктора Новицького, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це повідомляють російські новинні агентства з посиланням на управління ФСБ Росії в анексованому Криму.

«Йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. У разі доведення провини Новицькому загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років. На даний час затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового утримання», – йдеться в заяві ФСБ, яку цитують російські ЗМІ.

Проти капітана судна порушили справу за звинуваченням у «незаконному видобутку морських біоресурсів у виключній економічній зоні Росії за частиною 3 статті 256 Кримінального кодексу Росії».

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Російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно (порт приписки Очаків) на захід від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму 4 травня.

Призначений Кремлем голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що членів затриманого співробітниками ФСБ Росії українського риболовецького судна «ЯМК-0041» доставили до Криму «для проведення процесуальних дій».

Держприкордонслужба України повідомила, що затримане судно мало всі необхідні документи на вилов риби на українській території. На борту перебувало п’ятеро членів екіпажу.

МЗС України називає затримання українського судна «узурпацією суверенних справ України» щодо прилеглих до півострова акваторій і «порушенням Конвенції ООН з морського права і звичайного міжнародного права».

Раніше українські прикордонники повідомили, що «росіяни почали жорстку політику затримання і огляду суден», які прямують через Керченську протоку. За повідомленням відомства, починаючи з 30 квітня російські спецслужби зупиняють судна щодня для огляду й ідентифікації екіпажу.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.