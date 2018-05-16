Політичний «улов»: чому Росія затримує українські судна в Чорному та Азовському морях

10 травня двоє жителів Бердянська вийшли в море на човні «Амур» з території бази відпочинку «Іскра» та не повернулися. За попередніми повідомленнями українських рятувальників, їх затримали і вони перебувають у місті Єйськ Краснодарського краю Росії. За останній час це другий випадок арешту українських рибалок російськими силовиками.

Раніше в Прикордонному управлінні ФСБ Росії у Криму повідомили про затримання українського риболовецького судна «ЯМК-0041» на захід від мису Тарханкут. У рибалок вилучили кілька кілометрів сіток. У Держприкордонслужбі України зазначили, що в судна були всі необхідні документи, до того ж воно ловило рибу в українських водах. Незабаром Михайло Шеремет, якого в Росії називають «депутатом Держдуми» від анексованого Криму, запропонував обміняти екіпаж українського «ЯМК-0041» на екіпаж затриманого Україною сейнера «Норд».

Голова Федерації морських профспілок України Максим Слюсаревський зазначає, що таким чином Росія намагається продемонструвати свою силу, проте ставить себе, навпаки, в уразливе становище.

Якщо будуть скарги до Міжнародної морської організації та ноти протесту, то для України це тільки в плюс у плані боротьби з російською агресією

«Після затримання судна «Норд» в Азовському морі та арешту в Південному порту судна Seabreeze Росія намагається показати своїм громадянам, яка вона велика держава, яка зараз наведе лад. Те, що вони обрали тактику захоплювати українські риболовецькі судна, неправомірно оглядати іноземні судна, що проходять через Керченську протоку, ‒ це абсолютно нічого Росії не дасть. Якщо будуть скарги до Міжнародної морської організації та ноти протесту, то для України це тільки в плюс у плані боротьби з російською агресією. Проте варто забезпечувати хоч якесь чергування прикордонних катерів для захисту наших рибалок», ‒ каже Слюсаревський.

Перший заступник голови Російського професійного союзу моряків Ігор Ковальчук вважає, що в акваторії навколо Криму відбувається політична ескалація.

Причини, безумовно, політичні, а страждають звичайні моряки, рибалки

«Схожі дії були відносно кримського судна «Норд». Відповідно, я вважаю, було ухвалене рішення більш ретельно та різко діяти щодо українських суден. Для мене як для людини, яка займається захистом моряків, ця ситуація має радше гуманітарний характер. Сумно, що так взагалі відбувається. Причини, безумовно, політичні, а страждають звичайні моряки, рибалки. Можливо, вони й порушили закон, але, як правило, це адміністративні порушення, які не повинні призводити до таких масштабних політичних наслідків і цілком можуть вирішуватися на рівні адвокатської допомоги. Головна проблема в тому, що Росія вважає Крим своєю територією, Україна ‒ своєю. Я вважаю, що влада двох країн могла б домовитися про те, як діяти в Чорному та Азовському морях», ‒ каже російський діяч.

Постійний представник президента України в АРК Борис Бабін переконаний, що з Росією не можна домовлятися ні про що, пов’язане з Кримом.

Це комплексне порушення Росією не тільки норм міжнародного права, а й прав людини

«Сьогодні щодо Чорного та Азовського морів не може бути жодних договорів, тому що є окуповані території та акваторії. Будь-який договір буде з підтекстом, що Україна визнає Крим російським. Такого не буде. Щодо Азовського моря договору немає, а в Чорному діють міжнародні конвенції, які Росія ігнорує. Вони розповідають нам, що українські рибалки кудись вийшли та щось порушили ‒ але це наші води й наше море. Ми, а не росіяни, визначаємо, де працюватимуть наші рибалки. Це спроба перекласти відповідальність на жертв. Судно «ЯМК-0041» викрали в акваторії Чорного моря, незаконно доставили його в окупований Севастополь. Можливо, рибалки вже тиждень перебувають у місцях позбавлення волі в Криму, там на них, напевно, тиснуть. Точної інформації немає. Це комплексне порушення Росією не тільки норм міжнародного права, а й прав людини», ‒ каже посадовець.

Борис Бабін зазначає, що Європейський суд з прав людини вже зареєстрував скаргу української профспілки на незаконне затримання рибалок з «ЯМК-0041».