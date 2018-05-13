Російські прикордонники повідомили про затримання рибалок в Азовському морі

Російські прикордонники повідомили, що затримали в Азовському морі рибалок, які незаконно ловили рибу. Імен чи громадянства затриманих не названо; припускають, що йдеться про українських рибалок, яких росіяни затримали напередодні.

Як заявили 12 травня у прикордонному відділенні Федеральної служби безпеки у Краснодарському краї, ще 10 травня його працівники виявили в морі мале судно з двома рибалками, які «здійснювали незаконне добування водних біологічних ресурсів, у тому числі двох особин осетра російського». За словами прикордонників, у затриманих не було документів, що посвідчують особу, і документів на право риболовлі. Їх разом із судном доставили до порту російського міста Єйська для встановлення особи.

Уранці 12 травня в Україні повідомили, що попереднього дня, 11 травня, припинили пошуки двох зниклих рибалок, які вийшли в Азовське море 10 травня, – після першого повідомлення, що їх затримали росіяни. Як повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області, під вечір 11 травня до чергової частини звернулася дружина одного зі зниклих і повідомила, що їй телефонували з прикордонної служби Росії про затримання її чоловіка і його товариша, яких доставили до Єйська.

Як вважають, це та інші затримання українських рибалок російськими прикордонниками є помстою за затримання українськими прикордонниками риболовецького судна з Криму, яке незаконно, ще й під прапором Росії, вийшло в море з закритого Києвом кримського порту.

Зокрема, 4 травня російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно «ЯМК-0041» з екіпажем із п’яти осіб у морі неподалік окупованого Росією Криму, біля мису Тарханкут у Чорному морі, звинувативши рибалок у «незаконному промислі».

Перед цим, 3 травня, Держприкордонслужба України повідомила, що «росіяни почали різку політику затримання й огляду суден», які прямують через Керченську протоку.

Це сталося після того, як 25 березня українські прикордонники затримали в акваторії Азовського моря риболовецьке судно з окупованої Керчі під прапором Росії. Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого владою України порту Керчі. 30 березня український суд заарештував судно.

У МЗС Росії тоді пригрозили заходами у відповідь. Після цього російська влада заявила, що в Азовському морі почала діяти група «для запобігання піратським діям із боку України».