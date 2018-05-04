Представник Порошенка про затримання рибалок біля Криму: це порушення міжнародного права

Підконтрольна Кремлю влада анексованого Криму, затримавши українське риболовецьке судно, порушила норми міжнародного морського права, заявив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін.

«Ми бачимо черговий факт грубого порушення окупаційною владою Росії норм міжнародного морського права у водах Чорного моря. Вони затримали маломірне судно, яке здійснює відповідний вилов риби. Вони роблять це виключно в економічній зоні України, і я впевнений, що всі українські правоохоронні органи вживатимуть всіх необхідних заходів для оцінки цих подій. Також, думаю, це буде враховано арбітражем з морського права», – сказав Бабін.

За його словами, відомство буде уважно стежити за подальшим розвитком подій.

4 травня російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно (порт приписки Очаків) на захід від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму. За повідомленням, судно затримали за незаконний промисел камбали-калкана.

Російські прикордонники заявляють, що судно і екіпаж з п’яти громадян України доставлені до анексованого Криму «для проведення процесуальних дій».

Українське МЗС поки що ситуацію не коментувало.

3 травня Держприкордонслужба України повідомила, що «росіяни почали жорстку політику затримання й огляду суден», які прямують через Керченську протоку. За повідомленням відомства, починаючи з 30 квітня, російські спецслужби зупиняють судна щодня для огляду та ідентифікації екіпажу.

25 березня Державна прикордонна служба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно, зареєстроване в анексованій Керчі, під прапором Росії. Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі. 30 березня український суд заарештував судно. У МЗС Росії пригрозили заходами у відповідь.

Після цього в «Росриболовстві» заявили, що в Азовському морі почала діяти група «для запобігання піратським діям з боку України».