ДПСУ: в Азовському морі затримали корабель, зареєстрований в анексованому Криму

Українські прикордонники 25 березня затримали в Азовському морі рибальський корабель під прапором Росії, який зареєстрований в анексованому цією країною Криму, повідомила Державна прикордонна служба України.

У ДПСУ зазначили, що судно порушило порядок виїзду з окупованої території України.

На борту корабля був екіпаж у складі 10 людей, у всіх були паспорти громадян Росії, видані в Керчі, заявили в ДПСУ.

«На цей момент затримане судно із суднокомандою на борту відконвойовано до порту Бердянська для проведення подальших перевірочних та процесуальних дій. Також будуть встановлюватися особи затриманих. Крім того, у ході огляду судна виявлено трал для лову риби та п’яти тон морепродуктів», – зазначили прикордонники.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.