На Донеччині внаслідок вибуху гранати загинув прикордонник, ще один поранений – ДПСУ

На Донеччині в результаті розриву гранати 17 березня ввечері загинув військовослужбовець Краматорського прикордонного загону, ще один зазнав поранення.

Як повідомляє Держприкордонслужба, в одному з бліндажів у прикордонного наряду, що здійснював прикриття та охорону контрольного пункту в’їзду та виїзду «Майорське» здетонувала ручна осколкова граната.

Постраждалим була оперативно надана первинна медична допомога та організована доставка до Бахмутської центральної міської лікарні.

«На жаль, один з прикордонників 1996 року народження від отриманих поранень помер у лікарні, стан іншого – середньої тяжкості. Призначено спеціальне розслідування, встановлюються всі обставини трагічного випадку», – повідомили в Держприкордонслужбі.