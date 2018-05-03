Росія почала жорсткі огляди суден, що прямують в Україну – прикордонники

Прикордонники Донецького прикордонного загону зафіксували кілька випадків зупинки Росією невійськових суден для їх огляду в Керченській протоці, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

За повідомленням відомства, починаючи з 30 квітня, російські спецслужби зупиняють судна щодня для огляду та ідентифікації екіпажу.

«Ніяких зауважень при цьому не надходить, однак росіяни почали жорстку політику затримання й огляду суден, що прямують у бік України», – наголосили у відомстві.

Прикордонники додали, що деякі судна перевіряють по декілька разів.

25 березня Державна прикордонна служба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії. Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі. 30 березня український суд заарештував судно. У МЗС Росії пригрозили заходами у відповідь.

Після цього в «Росриболовстві» заявили, що в Азовському морі почала діяти група «для запобігання піратським діям з боку України».