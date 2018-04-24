Суд в Херсоні має намір розглянути скаргу на арешт капітана судна «Норд» – прокуратура АРК

Суд у Херсоні має намір розглянути скаргу на арешт капітана кримського риболовецького судна «Норд» Володимира Горбенка. Засідання заплановане на 8 травня, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на прес-службу прокуратури АРК.

Скарга захисту стосується призначення першого запобіжного заходу (підозра за статтею 332-1 Кримінального Кодексу України «Порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї»), додали у відомстві.

6 квітня Херсонський міський суд взяв під варту капітана судна Володимира Горбенка, його заарештували до 31 травня. Пізніше за нього внесли заставу – 35 тис. 240 грн. 10 квітня його звільнили з-під арешту.

25 березня Державна прикордонна служба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії. Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі, 30 березня український суд заарештував судно.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією півострова, гавані Криму закриті для міжнародного судноплавства.