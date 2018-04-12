Москва погрожує заходами у відповідь на ситуацію з екіпажем судна «Норд»

У Міністерстві закордонних справ Росії погрожують заходами у відповідь через ситуацію з екіпажем кримського судна «Норд».

«Допоки наші громадяни не будуть випущені з території України, Росія залишає за собою право на застосування заходів у відповідь», – заявила представник МЗС Росії Марія Захарова.

За її словами, Москва розраховує, що світова правозахисна спільнота засудить дії українських силових відомств стосовно членів екіпажу судна «Норд».

«Щоразу під час спроби перетинання кордону в Києві вигадують все нові причини – аби не відпустити екіпаж до своїх родин. Ми вимагаємо від України припинити знущання над моряками, дозволити їм безперешкодно повернутися до рідного Криму», – сказала Захарова.

25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії. Прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі. 30 березня український суд заарештував судно «Норд».

6 квітня Херсонський міський суд узяв під варту капітана судна Володимира Горбенка, його заарештували до 31 травня. Пізніше за нього внесли заставу в розмірі 35 тисяч 240 гривень.

Пізніше Приморський районний суд Маріуполя оштрафував членів екіпажу заарештованого керченського судна «Норд». Члени екіпажу судна «Норд» кілька разів намагалися виїхати з материкової частини України.

Із липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією Криму, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.

За період із 1 серпня 2017 року по 31 січня 2018 року до закритих портів Криму зайшло 591 судно-порушник.