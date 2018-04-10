Капітана кримського судна «Норд» звільнили з-під арешту – адвокат

Капітана заарештованого керченського судна «Норд» Володимира Горбенка звільнили з-під арешту, розповів його адвокат Дмитро Щербина Крим.Реалії, проекту Радіо Свобода.

«Тільки що звільнили (станом на 16.55 – ред.). Зараз на нього чекає допит у СБУ», – сказав Щербина.

6 квітня Херсонський міський суд узяв під варту до 31 травня Горбенка з правом внесення 35 240 гривень застави. Пізніше адвокат повідомив, що за моряка внесли заставу, його повинні були звільнити з-під варти після Великодніх свят, у вівторок, 10 квітня.

Також 6 квітня Приморський районний суд Маріуполя оштрафував вісьмох членів екіпажу.

8 квітня в Державній прикордонній службі України повідомили, що припинили спробу російських дипломатів незаконно вивезти до Росії членів команди затриманого судна «Норд» через автомобільний пункт пропуску «Гоптівка», що на Харківщині.

У ніч на 9 квітня українські прикордонники не пропустили членів екіпажу керченського судна «Норд» до окупованого Криму.

Державна прикордонна служба України заявила, що затримала 25 березня в Азовському морі судно під прапором Росії, зареєстроване в анексованому Криму, з 10 людьми на борту, у всіх були паспорти громадян Росії, видані в Керчі (місті в анексованому Москвою Криму). У ДПСУ зазначили, що судно порушило порядок виїзду з окупованої території України. Його відконвоювали до Бердянська. Пізніше суд арештував судно.

Прокуратура Криму заявила, що порушила кримінальне провадження за фактом виходу рибальського судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованого міста Керч.

Прокуратура Автономної Республіки Крим оголосила про підозру Володимирові Горбенку, капітанові кримського судна «Норд», який є громадянином України. Йому інкримінують «порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». У прокуратурі додали, що за вчинення цього злочину передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією Криму, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.