Капітанові арештованого кримського судна загрожує до 5 років в’язниці – прокуратура АРК

Прокуратура Автономної Республіки Крим оголосила про підозру Володимирові Горбенку, капітанові кримського судна «Норд», затриманого 25 березня в Азовському морі українськими прикордонниками і згодом арештованого.

У наглядовому відомстві повідомили, що капітану судна, який є громадянином України, інкримінують «порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї».

Як повідомляється, за вчинення цього злочину передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Прокурор АРК Гюндуз Мамедов зазначив, що цей факт може стати «попередженням для інших капітанів і судновласників».

За інформацією російських ЗМІ, капітан свою провину заперечує і стверджує, що діяв у рамках міжнародних договорів між Росією і Україною.

Державна прикордонна служба України заявила, що затримала 25 березня в Азовському морі корабель під прапором Росії з 10 людьми на борту, у всіх були паспорти громадян Росії, видані в Керчі (місті в анексованому Росією Криму). У ДПСУ зазначили, що судно порушило порядок виїзду з окупованої території України. Його відконвоювали до Бердянська. Пізніше суд арештував судно.

Прокуратура Криму заявила, що порушила кримінальне провадження за фактом виходу рибальського судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованого міста Керч.

Москва вимагає від Києва негайно відпустити екіпаж, заявили в МЗС Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією Криму, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.

За період з 1 серпня 2017 року по 31 січня 2018 року в закриті порти Криму зайшло 591 судно-порушник.