Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження щодо затриманого кримського судна

Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальне провадження за фактом виходу рибальського судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованого міста Керч. Про це повідомляє сайт Крим.Реалії з посиланням на прес-службу відомства.

«До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї)... В даний час тривають допити членів екіпажу судна, готується клопотання про накладення арешту на вилучене майно», – сказала речниця прокуратури АРК Тетяна Тихончик.

Судно вилучено, згодом буде надана юридична оцінка діям капітана і екіпажу судна, додали у відомстві.

25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовне судно під прапором Росії.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією Криму, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.

За період з 1 серпня 2017 року до 31 січня 2018 року в закриті порти Криму зайшло 591 судно-порушник.