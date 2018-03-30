Суд арештував судно-порушник із Криму – ГПУ

Суд арештував рибальське судно «Норд» із Криму, повідомила речниця генерального прокурора Лариса Сарган у Twitter з посиланням на прокуратуру Криму.

«Продовжуємо роботу щодо затриманого судна «Норд», зокрема сьогодні судом задоволено клопотання прокуратури АР Крим, яким на це судно-порушник накладений арешт», – процитувала заяву прокуратури Сарган.

Державна прикордонна служба України заявила, що затримала 25 березня в Азовському морі корабель під прапором Росії з 10 людьми на борту, у всіх були паспорти громадян Росії, видані в Керчі (місті в анексованому Росією Криму). У ДПСУ зазначили, що судно порушило порядок виїзду з окупованої території України. Його відконвоювали до Бердянська.

Прокуратура Криму заявила, що порушила кримінальне провадження за фактом виходу рибальського судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованого міста Керч.

Москва вимагає від Києва негайно відпустити екіпаж, заявили в МЗС Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.