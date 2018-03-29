МЗС Росії порівняло ДПСУ із сомалійськими піратами через затримання корабля «Норд»

Міністерство закордонних справ Росії порівняло українських прикордонників із сомалійськими піратами через затримання рибальського судна «Норд».

«Чергова провокаційна витівка української влади щодо громадян Російської Федерації. Щодо екіпажу судна українські прикордонники діяли подібно до сомалійських піратів», – заявила речниця МЗС Марія Захарова.

За її словами, екіпаж корабля мав усі необхідні документи для риболовлі в акваторії Азовського моря.

«Розглядаємо акцію Києва як спробу помститися жителям Криму за їх свідомий вибір на користь повернення до складу Росії, зроблений у березні 2014 року. Вимагаємо негайного звільнення членів екіпажу і повернення судна «Норд» законному власнику», – сказала Захарова.

Державна прикордонна служба України заявила, що затримала в Азовському морі корабель під прапором Росії з 10 людьми на борту, у всіх були паспорти громадян Росії, видані в Керчі (місті в анексованому Росією Криму). У ДПСУ зазначили, що судно порушило порядок виїзду з окупованої території України. Його відконвоювали до Бердянська.

Прокуратура Криму заявила, що порушила кримінальне провадження за фактом виходу рибальського судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованого міста Керч.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.