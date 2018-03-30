Адвокат відвідав моряків із затриманого за порушення законів України судна «Норд»

Адвокат відвідав у місті Бердянськ Запорізької області екіпаж кримського судна «Норд», затриманого в Азовському морі 25 березня за порушення законодавства України. Як повідомляють російські інформагенції, у ніч із 29 на 30 березня він доставив морякам продукти та ліки, а також уклав договори про захист.

Державна прикордонна служба України заявила, що затримала в Азовському морі корабель під прапором Росії з 10 людьми на борту, у всіх були паспорти громадян Росії, видані в Керчі (місті в анексованому Росією Криму). У ДПСУ зазначили, що судно порушило порядок виїзду з окупованої території України. Його відконвоювали до Бердянська.

Прокуратура Криму заявила, що порушила кримінальне провадження за фактом виходу рибальського судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованого міста Керч.

Капітану судна Володимиру Горбенку інкримінують статтю 332-1 КК України (порушення порядку в'їзду/виїзду на окуповану територію України з метою заподіяння шкоди інтересам країни), карається обмеженням волі на термін до трьох років або позбавленням волі на той самий термін.



Іншим членам екіпажу - частина 2 статті 204 КпАП України (незаконне перетинання кордону), санкція - штраф від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до 15 діб адміністративного арешту.

Москва вимагає від Києва негайно відпустити екіпаж, заявили в МЗС Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.