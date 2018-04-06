За арештованого капітана судна «Норд» внесли заставу – адвокат

За арештованого судом в Херсоні капітана керченського судна «Норд» Володимира Горбенка внесли заставу, він зможе вийти з СІЗО не раніше вівторка, 10 квітня. Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалии повідомив його адвокат Дмитро Щербина.

«У Володимира (Горбенко – ред.) зараз ні копійки», – сказав Щербина, додавши, що адвокати внесли свої власні гроші.

За словами адвоката, Володимира Горбенка повинні звільнити з-під варти після Великодніх свят, у вівторок, 10 квітня. Це пов’язано з необхідністю дотримання процедури, згідно з якою потрібно пред'явити довідку про надходження грошей на казначейський рахунок. Цю інформацію Крим.Реалії підтвердили джерела в прокуратурі.

6 квітня Херсонський міський суд узяв під варту до 31 травня Володимира Горбенка з правом внесення 35 240 гривень застави.

Державна прикордонна служба України заявила, що затримала 25 березня в Азовському морі судно під прапором Росії, зареєстроване в анексованому Криму, з 10 людьми на борту, у всіх були паспорти громадян Росії, видані в Керчі (місті в анексованому Москвою Криму). У ДПСУ зазначили, що судно порушило порядок виїзду з окупованої території України. Його відконвоювали до Бердянська. Пізніше суд арештував судно.

Прокуратура Криму заявила, що порушила кримінальне провадження за фактом виходу рибальського судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованого міста Керч.

Прокуратура Автономної Республіки Крим оголосила про підозру Володимирові Горбенку, капітанові кримського судна «Норд», який є громадянином України. Йому інкримінують «порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». У прокуратурі додали, що за вчинення цього злочину передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією Криму, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.