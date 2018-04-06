Херсон: капітана кримського судна «Норд» заарештували до 31 травня

Херсонський міський суд узяв під варту капітана заарештованого керченського судна «Норд» Володимира Горбенка, повідомив кореспондент Крим.Реалії, проекту Радіо Свобода.

Горбенка заарештували до 31 травня. Прокурор клопотав про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з сумою застави в 35 тисяч 240 гривень.

Адвокат назвав запропонований розмір застави «немаленьким для людини простої, робочої». Сам Володимир Горбенко розповів суду, що заробляє в місяць 60 тисяч рублів (близько 27 тисяч гривень – ред.), за його словами, у нього троє дітей і не працює дружина. Водночас, як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, Горбенко заявив у суді, що думає над можливістю внесення застави.

Напередодні Володимира Горбенка відпустили у зв'язку із закінченням терміну затримання.

Державна прикордонна служба України заявила, що затримала 25 березня в Азовському морі судно під прапором Росії, зареєстроване в анексованому Криму, з 10 людьми на борту, у всіх були паспорти громадян Росії, видані в Керчі (місті в анексованому Москвою Криму). У ДПСУ зазначили, що судно порушило порядок виїзду з окупованої території України. Його відконвоювали до Бердянська. Пізніше суд арештував судно.

Прокуратура Криму заявила, що порушила кримінальне провадження за фактом виходу рибальського судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованого міста Керч.

Прокуратура Автономної Республіки Крим оголосила про підозру Володимирові Горбенку, капітанові кримського судна «Норд», який є громадянином України. Йому інкримінують «порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». У прокуратурі додали, що за вчинення цього злочину передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією Криму, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.