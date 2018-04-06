Суд у Херсоні обирає запобіжний захід капітану кримського судна «Норд»

У Херсонському міському суді 6 квітня почалося засідання з обрання запобіжного заходу капітану арештованого керченського судна «Норд» Володимирові Горбенку, якого напередодні ввечері відпустили у зв’язку із закінченням терміну затримання.

Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, Володимир Горбенко перебуває на засіданні суду.

Капітану судна інкримінують «порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». За вчинення цього злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

25 березня Держприкордонслужба України повідомила про затримання в акваторії Азовського моря риболовецького судна під прапором Росії, зареєстрованого в анексованому Криму, з 10 людьми на борту, у всіх були паспорти громадян Росії, видані в Керчі (місті в анексованому Москвою Криму). У ДПСУ зазначили, що судно порушило порядок виїзду з окупованої території України. Його відконвоювали до Бердянська. Пізніше суд арештував судно.

За інформацією російських ЗМІ, капітан свою провину заперечує і стверджує, що діяв в рамках міжнародних договорів між Росією і Україною. Іншим членам екіпажу судна загрожує адміністративна відповідальність.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією Криму, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.

За період з 1 серпня 2017 року по 31 січня 2018 року в закриті порти Криму зайшло 591 судно-порушник.