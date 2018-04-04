Команді арештованого судна «Норд» загрожує адміністративна відповідальність – ДПСУ

У діях команди затриманого риболовецького судна «Норд» є ознаки порушення законодавства про незаконний перетин державного кордону України, це адміністративна відповідальність. Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії розповів помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян.

Він уточнив, що подальший розвиток подій «залежатиме від рішення суду».

Раніше стало відомо, що члени команди на момент затримання судна мали при собі паспорти з пропискою в Криму російського зразка, які не визнаються дійсними в Україні.

«Громадянам України, які прибувають до нас без документів, після встановлення особи, ми надаємо можливість безперешкодного в'їзду. Якщо у них (у команди судна «Норд» – ред.) дійсно немає документів (українського зразка – ред.), але підозрюю, що такі документи у них є за місцем проживання, коли буде рішення суду, ухвалять рішення про їхню подальшу долю», – уточнив Слободян.

Як стало відомо 4 квітня, капітана судна «Норд» затримали і везуть до суду Херсона.

25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії.

30 березня український суд заарештував судно «Норд». Російський глава Криму Сергій Аксенов стверджував, що влада півострова «веде роботу із повернення судна «Норд».

Українські прикордонники заперечують будь-які контакти з владою Криму щодо судна «Норд».

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією Криму, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.

За період з 1 серпня 2017 року по 31 січня 2018 року в закриті порти Криму зайшло 591 судно-порушник.