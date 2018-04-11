Суд застосував особисте зобов’язання до капітана судна «Норд»

Херсонський міський суд вирішив застосувати до капітана керченського судна «Норд» Володимиру Горбенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалии.

Горбенка зобов’язали прибувати на першу вимогу до слідчого, судді чи прокурора і не відвідувати територію анексованого Криму.

Ці обов’язки покладені до 8 червня 2018 року.

Раніше прокуратура оголосила Горбенко про підозру в «порушенні порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». 6 квітня суд взяв його під арешт на два місяці, 10 квітня він вийшов з ізолятора після внесення застави.

25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії. Прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі. 30 березня український суд заарештував судно «Норд».

За інформацією російських ЗМІ, капітан своєї провину відкидає і стверджує, що діяв у рамках міжнародних договорів між Росією та Україною. Членам корабля судна призначили адміністративні штрафи.

З липня 2014 року уряд України офіційно призупинив функціонування всіх портів анексованого Росією Криму, гавані північного простору закриті для міжнародного судноплавства.

За період із 1 серпня 2017 року по 31 січня 2018 року до закритих портів Криму зайшло 591 судно-порушник.