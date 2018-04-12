Капітан судна «Норд» тимчасово житиме в Мелітополі – адвокат

Капітан арештованого в порту Бердянська керченського судна «Норд» Володимир Горбенко може тимчасово проживати у свого родича в Мелітополі Запорізької області. Про це заявив адвокат Олександр Руденко.

«У суді ми говорили, що у нього родич проживає в місті Мелітополь. У Херсоні йому буде потрібно знімати житло, це фінансові витрати, тому ми ставили до відома суд, і слідчий не проти, щоб він проживав в іншому місті», – цитує адвоката російська інформагенція ТАСС.

Адвокат повідомив, що рішення херсонського суду буде оскаржене, на апеляцію у сторони захисту є 5 днів.

Херсонський міський суд 11 квітня вирішив застосувати до Горбенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Капітана зобов’язали прибувати на першу вимогу до слідчого, судді чи прокурора і не відвідувати територію анексованого Криму.

Ці обов’язки покладені до 8 червня 2018 року.

Раніше прокуратура оголосила Горбенку про підозру в «порушенні порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». 6 квітня суд взяв його під арешт на два місяці, 10 квітня він вийшов з ізолятора після внесення застави.

25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовне судно під прапором Росії. Прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі. 30 березня український суд заарештував судно «Норд».

З липня 2014 року уряд України офіційно призупинив функціонування всіх портів анексованого Росією Криму.

За період із 1 серпня 2017 року по 31 січня 2018 року до закритих портів Криму зайшло 591 судно-порушник.