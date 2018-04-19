Двоє членів екіпажу «Норд» вилетіли до Білорусі, «вдавшись до обману» – ДПСУ

Двоє членів екіпажу кримського корабля «Норд» зранку 19 квітня вилетіли до Білорусі, «вдавшись до обману», заявив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян у Facebook.

«Представники російського дипкорпусу та адвокати вдаються до обману, щоб вивезти екіпаж судна «Норд» як громадян Росії, а не України… В аеропорту «Жуляни» на рейс, що слідував до Білорусі, зареєструвалося нібито двоє громадян Росії, які на паспортний контроль пред’явили документи громадян Росії, видані в генконсульстві Росії в Харкові», – написав Слободян.

Він пояснив, що українська влада визнає документи, видані офіційними представництвами Росії в Україні. Водночас речник зазначив, що транскрипція прізвищ громадян в паспортах Росії відрізнялася від ідентифікаційних даних громадян України – членів екіпажу «Норду», які містилися в базах даних, і тому цих людей пропустили через кордон.

При цьому він повідомив, що на момент вильоту «доручень від інших правоохоронних органів чи рішень судів щодо обмеження у виїзді членів суднокоманди на адресу Держприкордонслужби не надходило».

«Враховуючи те, що існують підстави сумніватися у законності видачі громадянам України – членам суднокоманди «Норд» документів, які нібито підтверджують громадянство Росії, о 15:20, під час оформлення пасажирів на рейс, що слідував до Мінська Державна прикордонна служба відмовила у виїзді ще сімом громадянам України – членам суднокоманди «Норд», – заявив Слободян.

Він розповів, що членам екіпажу «Норду» запропонували звернутися до органів Міграційної служби задля підтвердження громадянства України та щоб вони змогли виїхати до місць постійного проживання на законних підставах.

25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії. Прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі. 30 березня український суд заарештував судно «Норд».

6 квітня Херсонський міський суд узяв під варту капітана судна Володимира Горбенка, його заарештували до 31 травня. Пізніше за нього внесли заставу в розмірі 35 тисяч 240 гривень.

Пізніше Приморський районний суд Маріуполя оштрафував членів екіпажу заарештованого керченського судна «Норд». Члени екіпажу судна «Норд» кілька разів намагалися виїхати з материкової частини України.

Із липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією Криму, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.

За період із 1 серпня 2017 року по 31 січня 2018 року до закритих портів Криму зайшло 591 судно-порушник.