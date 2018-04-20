Членам екіпажу «Норд» загрожує штраф за спробу незаконно залишити Україну – прикордонники

Члени екіпажу кримського судна «Норд» можуть отримати штраф за спробу незаконно залишити Україну, повідомив Радіо Свобода 20 квітня речник відомства Олег Слободян.

«Вони фактично скоїли правопорушення. Воно ніяких обмежень в праві пересування або у праві виїзду за кордон не передбачає. Ми сумніваємося, що російські паспорти були видані на законних підставах. Документи ми вилучили і склали протоколи про адміністративне правопорушення. Їм загрожує штраф. Буде його стягнуто чи ні, вирішуватиме суд», – сказав Слободян у коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

19 квітня семеро громадян України, членів екіпажу кримського судна «Норд» намагалися залишити Україну, однак їм перешкоджали українські прикордонники. У ДПСУ також повідомили, що двоє членів екіпажу «Норд» «обманним шляхом виїхали з України в Білорусь».

Приморський районний суд Маріуполя оштрафував членів екіпажу заарештованого керченського судна «Норд». Пізніше вони кілька разів намагалися залишити материкову частину України.

25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії. Прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі. 30 березня український суд заарештував судно «Норд».

6 квітня Херсонський міський суд узяв під варту капітана судна Володимира Горбенка, його заарештували до 31 травня. Пізніше за нього внесли заставу в розмірі 35 тисяч 240 гривень, і його звільнили з-під варти.

Пізніше Приморський районний суд Маріуполя оштрафував членів екіпажу заарештованого керченського судна «Норд». Члени екіпажу судна «Норд» кілька разів намагалися виїхати з материкової частини України.

Із липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією Криму, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.

За період із 1 серпня 2017 року по 31 січня 2018 року до закритих портів Криму зайшло 591 судно-порушник.