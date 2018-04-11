Прокуратура оголосила нову підозру капітану судна «Норд»

Прокуратура оголосила нове повідомлення про підозру капітану заарештованого керченського судна «Норд» Володимиру Горбенку.

Як повідомила проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалии речниця прокуратури Тетяна Тихончик, його підозрюють у «незаконному занятті рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом».

Відповідно до українського законодавства, капітану судна може загрожувати штраф від одного до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження свободи на строк до трьох років.

У прокуратурі зазначено, що в Херсоні протягом дня має відбутися суд щодо обрання запобіжного заходу Горбенку.

Раніше прокуратура оголосила Горбенко про підозру у «порушенні порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». 6 квітня суд взяв його під арешт на два місяці, 10 квітня він вийшов з ізолятора після внесення застави.

25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії. Прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі. 30 березня український суд заарештував судно «Норд».

За інформацією російських ЗМІ, капітан своєї провину відкидає і стверджує, що діяв у рамках міжнародних договорів між Росією та Україною. Членам корабля судна призначили адміністративні штрафи.

З липня 2014 року уряд України офіційно призупинив функціонування всіх портів анексованого Росією Криму, гавані північного простору закриті для міжнародного судноплавства.

За період з 1 серпня 2017 року по 31 січня 2018 року в закритих портах Криму залічено 591 судно-порушник.